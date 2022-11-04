Почти четыре тысячи переселенцев с востока и юга, живущие на Львовщине, искалечены российскими обстрелами и нуждаются в протезировании.

Протезирование гарантирует государство, но это очень дорогостоящая процедура, поэтому к процессу приобщаются волонтеры и неравнодушные люди.

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К примеру, на художественном аукционе во Львове продано картин на 200 тыс. грн. На эти деньги изготовили два протеза ног для женщин из Луганской области.

Теперь они учатся заново ходить и мечтают возвратиться к полноценной жизни.

18 мая 62-летняя Ирина только что вышла из дома, как рядом взорвалась российская ракета.

– Я только вышла, было тихо. Я не слышала, что что-то летит. Потом взрыв, меня оглушило, – рассказала женщина. – Я накрыла голову руками. Дальше помню только отрывки.

16-летний внук Ирины выжил и вместе с соседями спасал бабушку.

— На мне сгорела одежда и волосы сгорели, они завернули меня в одеяло и на тачке, которой дворники вывозят листья повезли в больницу, а больница была разрушена вся, — рассказала Ирина.

В небольшой части помещения работали только пять медиков. Они и спасали потерпевших.

Они спасали их в условиях, когда не было ни воды, ни еды. Медики подкармливали пациентов консервами и кусочками печенья, чтобы хоть немного поддержать их.

Через несколько дней женщину отправили в Днепр, там ее стабилизировали, вытащили осколки и отправили дальше – на Львовщину.

Но ногу спасти не удалось. Ее ампутировали в день рождения Ирины, а через несколько месяцев она сделала несколько шагов на протезе.

– Я сначала волновалась, смогу ли на нем ходить, а теперь я уже герой, – шутит женщина.

Заведующий отделением реабилитации Александр Герасименко рассказал, что когда изготовили тестовый протез, Ирина его увидела, заплакала и сказала, что не сможет на нем ходить.

– Но через три недели появилась уверенность. Пациентка может одеть и снять протез, – подчеркнул врач.

Оплатить изготовление протеза удалось, благодаря художественному аукциону “Руки для мамы”, где были проданы картины украинских художников. На эти деньги установили протез еще одной женщине.

Андрей Матолич, директор благотворительного фонда, рассказал, что они обратились к художникам с предложением участия в аукционе, чтобы собрать деньги на протезы для граждан, пострадавших от войны. Вызвалось принять участие в благотворительности значительное количество художников со всей Украины.

На Львовщине нуждаются в протезировании почти четыре тыс. переселенцев. Однако ускорить процесс можно только с помощью меценатов.

– Есть ряд проектов, которые начали действовать на Львовщине, но их немного, – рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис. – Но мы надеемся, что количество протезов будет увеличиваться.

Врачи отмечают, что Ирина делает успехи, а женщина стремится, как можно быстрее начать обходиться без посторонней помощи. Она хочет делать все сама и другим помогать.