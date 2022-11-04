Майже чотири тисячі переселенців зі сходу та півдня, що живуть на Львівщині, скалічені російським обстрілами та потребують протезування.

Протезування гарантує держава, але це дуже дорога процедура, тому до процесу долучаються волонтери і небайдужі люди.

Зараз дивляться

Наприклад, на мистецькому аукціоні продано картин на 200 тис. грн. На ці гроші виготовили два протези ніг для жінок з Луганщини.

Тепер вони вчаться заново ходити та мріють повернутися до повноцінного життя.

18 травня 62-річна Ірина тільки-но вийшла з дому, як поруч вибухнула російська ракета.

– Я тільки вийшла, було тихо. Я не чула, що щось летить. Потім вибух, мене оглушило, – розповіла жінка. – Я накрила голову руками. Далі пам’ятаю лише уривки.

16-річний онук Ірини вижив і разом з сусідами рятував бабусю.

– На мені згорів одяг і волосся згоріло, вони загорнули мене в ковдру і на тачці, якою двірники вивозять листя повезли до лікарні, а лікарня була зруйнована вся, – розказала Ірина.

У невеликій частині приміщення працювали лише п’ятеро медиків. Вони і рятували потерпілих.

Вони спасали їх в умовах, коли не було ні води, ні їжі. Медики підгодовували пацієнтів консервами та шматочками печива, аби хоч трохи підтримати їх.

Через кілька днів жінку відправили до Дніпра, там її стабілізували, витягли осколки і відправили далі – на Львівщину.

Та ногу жінці врятувати не вдалося. Її ампутували в день народження Ірини, а за кілька місяців вона зробила кілька кроків на протезі.

– Я спочатку хвилювалася, чи зможу на ньому ходити, а тепер я вже герой, – шуткує жінка.

Завідувач відділення реабілітації Олександр Герасименко розповів, що коли виготовили тестовий протез, Ірина його побачила, заплакала і сказала, що не зможе на ньому ходити.

– Та за три тижні з’явилася впевненість. Пацієнтка може одягнути і зняти протез, – підкреслив лікар.

Оплатити виготовлення протеза вдалося завдяки мистецькому аукціону “Руки для мами”, де були продані картини українських митців. На ці гроші встановили протез іще одній жінці.

Андрій Матолич, директор благодійного фонду, розповів, що вони звернулися до митців з пропозицією участі в аукціоні, щоб зібрати гроші на протези для громадян, які постраждали від війни. Зголосилася взяти у часть в благодійній справі значна кількість митців з усієї України.

На Львівщині потребують протезування майже чотири тис. переселенців. Проте прискорити процес можна лише за допомоги меценатів.

– Є ряд проєктів, які почали діяти на Львівщині, але їх небагато, – розказав директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис. – Але ми сподіваємось, що кількість протезів буде збільшуватися.

Лікарі зазначають, що Ірина робить успіхи, а жінка прагне якомога швидше почати обходитися без сторонньої допомоги. Вона хоче робити все сама й іншим допомагати.