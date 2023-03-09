“Руки героев” — современные бионические протезы рук с таким названием установили двум молодым украинским защитникам, потерявшим конечности на войне.

Как рассказали в своем сюжете журналисты Фактов ICTV, реабилитационный центр Superhumans благодаря донорской поддержке частных компаний установил эти протезы бойцам бесплатно.

Сейчас смотрят

Уже через месяц вблизи Львова откроют часть реабилитационной клиники, где будут протезировать и реабилитировать гражданских и военных, пострадавших от войны.

…24-летний Виталий Иващук надевает бионический протез руки и пробует делать первые движения. Парень из Житомирской области. С 2016-го три года служил по контракту.

В начале полномасштабного вторжения работал в Польше, но сразу решил вернуться, чтобы защищать страну. Стал командиром отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. В июне в боях на Луганщине был ранен.

— Ехали танки на штурм. Я сидел с РПГ, хотел подстрелить танк, но тот подстрелил меня, я так всегда говорю, — улыбается Виталий.

Часть руки ему пришлось ампутировать. После лечения и реабилитации Виталию предложили установить бионический протез, парень сразу согласился. Теперь защитник осваивает комбинации из шести движений, которые он может делать напрягая мышцы.

— Тут нет ничего сложного, все очень круто, он мне нравится, — оценивает протез воин.

Кроме Виталия бионический протез руки получил и 30-летний Андрей Гидзун. В начале апреля защитнику оторвало конечность во время минометного обстрела на Николаевщине.

— Возле меня прилетело, я открыл глаза и увидел, что земля словно поднялась надо мной и сразу почувствовал сильную боль в руке. Смотрю, а она болтается уже, — рассказывает Андрей.

Бионический протез бойцу сразу понравился, но чтобы научиться ловко им пользоваться нужны время и много практики.

Протезы, которые получили защитники, называются “Руки героев”, они британского производства. Стоимость одного с двухлетней гарантией 16 тыс. фунтов. Но для парней они бесплатны. Их оплатил и установил реабилитационный центр Superhumans за средства донорских компаний.

По словам протезиста Хелдера Гонсалвеса, это индивидуальные протезы, их можно адаптировать конкретно под человека. Они очень легкие по сравнению с другими миоэлектрическими протезами, которые есть на рынке. Все детали напечатаны на 3-D принтере, это делает протез очень удобным в использовании и несложным в производстве.

Филиал этого реабилитационного центра откроют в апреле возле Львова. Сейчас здание ремонтируют круглосуточно. Сначала запустят лабораторию протезирования и бассейн.

— В бассейне будет потолочный подъемник для людей с инвалидностью для того, чтобы можно было человека на коляске спустить в бассейн, — объяснила проектный менеджер по строительству реабилитационного центра Superhumans Юлия Селезнева.

Защитников протезируют не дожидаясь открытия, чтобы они не привыкали к инвалидности. Протезы готовят и изготавливают за границей. А после запуска Центра все этапы протезирования будут реализовывать в Украине.

— Здесь самые современные тренажеры. Сейчас обучаем команды реабилитологов, эрготерапевтов, гидротерапевтов для того, чтобы все технологии были здесь, — говорит директор реабилитационного центра Superhumans Ольга Руднева.

Виталий Иващук, как и многие другие защитники, стремится как можно быстрее научиться пользоваться протезом, чтобы вернуться к побратимам.

Фото: Минздрав