“Руки героев” — современные бионические протезы рук с таким названием установили двум молодым украинским защитникам, потерявшим конечности на войне.
Как рассказали в своем сюжете журналисты Фактов ICTV, реабилитационный центр Superhumans благодаря донорской поддержке частных компаний установил эти протезы бойцам бесплатно.
Уже через месяц вблизи Львова откроют часть реабилитационной клиники, где будут протезировать и реабилитировать гражданских и военных, пострадавших от войны.
…24-летний Виталий Иващук надевает бионический протез руки и пробует делать первые движения. Парень из Житомирской области. С 2016-го три года служил по контракту.
В начале полномасштабного вторжения работал в Польше, но сразу решил вернуться, чтобы защищать страну. Стал командиром отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. В июне в боях на Луганщине был ранен.
— Ехали танки на штурм. Я сидел с РПГ, хотел подстрелить танк, но тот подстрелил меня, я так всегда говорю, — улыбается Виталий.
Часть руки ему пришлось ампутировать. После лечения и реабилитации Виталию предложили установить бионический протез, парень сразу согласился. Теперь защитник осваивает комбинации из шести движений, которые он может делать напрягая мышцы.
— Тут нет ничего сложного, все очень круто, он мне нравится, — оценивает протез воин.
Кроме Виталия бионический протез руки получил и 30-летний Андрей Гидзун. В начале апреля защитнику оторвало конечность во время минометного обстрела на Николаевщине.
— Возле меня прилетело, я открыл глаза и увидел, что земля словно поднялась надо мной и сразу почувствовал сильную боль в руке. Смотрю, а она болтается уже, — рассказывает Андрей.
Бионический протез бойцу сразу понравился, но чтобы научиться ловко им пользоваться нужны время и много практики.
Протезы, которые получили защитники, называются “Руки героев”, они британского производства. Стоимость одного с двухлетней гарантией 16 тыс. фунтов. Но для парней они бесплатны. Их оплатил и установил реабилитационный центр Superhumans за средства донорских компаний.
По словам протезиста Хелдера Гонсалвеса, это индивидуальные протезы, их можно адаптировать конкретно под человека. Они очень легкие по сравнению с другими миоэлектрическими протезами, которые есть на рынке. Все детали напечатаны на 3-D принтере, это делает протез очень удобным в использовании и несложным в производстве.
Филиал этого реабилитационного центра откроют в апреле возле Львова. Сейчас здание ремонтируют круглосуточно. Сначала запустят лабораторию протезирования и бассейн.
— В бассейне будет потолочный подъемник для людей с инвалидностью для того, чтобы можно было человека на коляске спустить в бассейн, — объяснила проектный менеджер по строительству реабилитационного центра Superhumans Юлия Селезнева.
Защитников протезируют не дожидаясь открытия, чтобы они не привыкали к инвалидности. Протезы готовят и изготавливают за границей. А после запуска Центра все этапы протезирования будут реализовывать в Украине.
— Здесь самые современные тренажеры. Сейчас обучаем команды реабилитологов, эрготерапевтов, гидротерапевтов для того, чтобы все технологии были здесь, — говорит директор реабилитационного центра Superhumans Ольга Руднева.
Виталий Иващук, как и многие другие защитники, стремится как можно быстрее научиться пользоваться протезом, чтобы вернуться к побратимам.
Фото: Минздрав