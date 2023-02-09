Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова установили протез 26-летнему воину, который потерял ногу во время наступления на Харьковском направлении.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Виталий родом из Черновцов. Встать на защиту Родины решил с первых дней полномасштабного вторжения. Вспоминает, что тогда, из-за большого количества добровольцев, едва удалось попасть в батальон.

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В августе 2022 года, во время наступательной операции на Харьковском направлении, осколки танкового снаряда посекли обе ноги парня. Из-за интенсивного обстрела побратимы не смогли сразу до него добраться.

— Примерно полчаса он истекал кровью в окопе. Первую медицинскую помощь парню оказали лишь, когда затих огонь. В ближайший госпиталь в Барвенково Виталий попал через два часа после ранения – правую ногу спасти уже не удалось, — говорится в сообщении.

На протезирование защитник приехал в Центр Незламні. Здесь специалисты менее чем за неделю изготовили протез. Сейчас парень на реабилитации, с ним занимаются физические терапевты.

Виталий прилагает максимум усилий, чтобы после восстановления снова вернуться на фронт. Говорит, что побратимы его уже заждались.

По словам медиков, протез — одного из лучших производителей в мире немецкой компании Ottobock, изготовили благодаря мобильной мастерской протезирования и комплектующим, которые Центр получил от Мальтийской службы помощи.

Источник: Первое медобъединение Львова