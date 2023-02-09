Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова встановили протез 26-річному воїну, який втратив ногу під час наступу на Харківському напрямку.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Віталій родом з Чернівців. Встати на захист Батьківщини вирішив з перших днів повномасштабного вторгнення. Згадує, що тоді, через велику кількість добровольців, ледь вдалося потрапити в батальйон.

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У серпні 2022 року, під час наступальної операції на Харківському напрямку, осколки танкового снаряда посікли обидві ноги хлопця. Через інтенсивний обстріл побратими не змогли відразу до нього дістатися.

– Приблизно пів години він стікав кров’ю в окопі. Першу медичну допомогу хлопцю надали лише, коли затих вогонь. У найближчий госпіталь в Барвінкове Віталій потрапив через дві години після поранення – праву ногу врятувати вже не вдалося, – йдеться в повідомленні.

На протезування захисник приїхав до центру Незламні. Тут фахівці менш ніж за тиждень виготовили протез. Зараз хлопець на реабілітації, з ним займаються фізичні терапевти.

Віталій докладає максимум зусиль, щоб після відновлення знову повернутися на фронт. Каже, що побратими на нього вже зачекалися.

За словами медиків, протез – одного з найкращих виробників у світі німецької компанії Ottobock, виготовили завдяки мобільній майстерні протезування та комплектуючим, які Центр отримав від Мальтійської служби допомоги.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова