Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова провели реампутацію лівої ноги українського захисника. Зараз він проходить психологічну і фізичну реабілітацію, зокрема на тренажері, виготовленому з металу легендарної Азовсталі.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

За словами медиків, 37-річний Андрій Аскеров з позивним Фізрук до війни був тренером з волейболу. Мобілізувався, як тільки почалася повномасштабна війна.

Зараз дивляться

У жовтні в одній із будівель на Донеччині, звідки родом Андрій, разом з побратимами підірвався на міні. Їх з множинними осколковими пораненнями тоді доставили в одну з лікарень Дніпра. Там Андрію ампутували ліву ногу, бо кістки стопи були повністю розбиті.

Після лікування у Вінниці та Немирові захисник потрапив до Центру Незламні.

Тут, оскільки ампутація була виконана не належним для подальшого протезування чином, хірургам довелося оперувати вдруге. За словами медиків, реампутацію ноги Андрію зробили після консультацій з протезистом.

У Центр хірурги обов’язково залучають протезистів, щоб визначити кращий для протезування рівень ампутації. Як показує досвід, тільки це запобігає повторні операції.

Нещодавно Андрій отримав протез і знову почав ходити. Тепер він займається ще наполегливіше. І робить це, зокрема, на особливому тренажері Блокова рамка. Вага, яку піднімає воїн, виготовлена з останньої партії металу з Азовсталі, отриманої 20 лютого – напередодні повномасштабного вторгнення.

Виробники обладнання з Харкова виготовили з цього металу вантажні плитки для тренажерів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова