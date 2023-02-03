Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова провели реампутацию левой ноги украинского защитника. Сейчас он проходит психологическую и физическую реабилитацию, в том числе на тренажере, изготовленном из металла легендарной Азовстали.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

По словам медиков, 37-летний Андрей Аскеров с позывным Физрук до войны был тренером по волейболу. Мобилизовался, как только началась полномасштабная война.

Сейчас смотрят Читайте также: Бесплатное протезирование для украинцев: во Львове открывается клиника Superhumans В октябре в одном из заданий на Донетчине, откуда родом Андрей, вместе с побратимами подорвался на мине. Их с множественными осколочными ранениями тогда доставили в одну из больниц Днепра. Там Андрею ампутировали левую ногу, потому что кости стопы были полностью разбиты. После лечения в Виннице и Немирове защитник попал в Центр Незламні. Здесь, поскольку ампутация была выполнена не должным для последующего протезирования образом, хирургам пришлось оперировать вторично. По словам медиков, реампутацию ноги Андрею сделали после консультаций с протезистом. В Центр хирурги обязательно привлекают протезистов, чтобы определить лучший для протезирования уровень ампутации. Как показывает опыт, только это предотвращает повторные операции. Недавно Андрей получил протез и снова начал ходить. Теперь он занимается еще настойчивее. И делает это, в частности, на особом тренажере Блочная рамка. Вес, который поднимает воин, изготовлен из последней партии металла из Азовстали, полученной 20 февраля — накануне полномасштабного вторжения. Производители оборудования из Харькова изготовили из этого металла грузовые плитки для тренажеров. Источник: Первое медобъединение Львова

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