Центр реабилитации протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans во Львове приступил к формированию очереди.
Первый корпус Superhumans полноценно заработает весной этого года, и проект готов начать работу с будущими пациентами!
Чтобы передать специалистам Superhumans свои документы и приступить к подготовке к лечению в центре, достаточно заполнить простую анкету на сайте https://www.superhumans.com/patients.
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Команда центра свяжется с автором анкеты и начнет необходимый диалог.
Напомним, Superhumans Center — это современная клиника по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны во Львове. Все для пациента в клинике будет полностью бесплатным.