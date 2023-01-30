Центр реабилитации протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans во Львове приступил к формированию очереди.

Первый корпус Superhumans полноценно заработает весной этого года, и проект готов начать работу с будущими пациентами!

Чтобы передать специалистам Superhumans свои документы и приступить к подготовке к лечению в центре, достаточно заполнить простую анкету на сайте https://www.superhumans.com/patients.

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Команда центра свяжется с автором анкеты и начнет необходимый диалог.

Напомним, Superhumans Center — это современная клиника по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны во Львове. Все для пациента в клинике будет полностью бесплатным.