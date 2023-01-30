Центр реабілітації протезування та реконструктивної хірургії Superhumans у Львові розпочав формування черги.

Перший корпус Superhumans повноцінно запрацює навесні цього року, та проєкт вже готовий розпочати роботу із майбутніми пацієнтами!

Щоб передати спеціалістам Superhumans свої документи та розпочати підготовку до лікування у центрі, достатньо заповнити просту анкету на сайті https://www.superhumans.com/patients.

Зараз дивляться Команда центру зв’яжеться із автором анкети та розпочне необхідний діалог. Читайте також: Протезування для дорослих і дітей: унікальна клініка відкриється у Львові Нагадаємо, Superhumans Center — це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни у Львові. Усе для пацієнта в клініці буде повністю безкоштовним.

Джерело МОЗ

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