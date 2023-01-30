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Безоплатне протезування для українців: у Львові відкривається клініка Superhumans

30 Січня 2023, 17:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
протезирование
Джерело: Depositphotos

Центр реабілітації протезування та реконструктивної хірургії Superhumans у Львові розпочав формування черги.

Перший корпус Superhumans повноцінно запрацює навесні цього року, та проєкт вже готовий розпочати роботу із майбутніми пацієнтами!

Щоб передати спеціалістам Superhumans свої документи та розпочати підготовку до лікування у центрі, достатньо заповнити просту анкету на сайті https://www.superhumans.com/patients.

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Команда центру зв’яжеться із автором анкети та розпочне необхідний діалог.

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Нагадаємо, Superhumans Center — це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни у Львові. Усе для пацієнта в клініці буде повністю безкоштовним.

Джерело
МОЗ
Теги
Протези
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