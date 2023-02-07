Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова готовят к протезированию 57-летнего Игоря Крупнова, потерявшего обе ноги, защищая Украину.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

По словам медиков, капитан ВСУ, папа двух дочерей, впервые подорвался на мине в Афганистане, второй раз — в Украине.

Игорь родом из Днепра. Там построил маленький бизнес, помогал жене с собственным делом. 24 февраля, после того как Россия вторглась в Украину, без колебаний пошел в военкомат. Через неделю уже был на фронте.

Говорит, что иначе поступить не мог, ведь, в отличие от большинства добровольцев, имел военный опыт.

В ноябре Игорь вместе с побратимами ехал на задание. Авто подорвалось на двух противотанковых минах. Произошло это на Херсонщине. В сознание мужчина пришел на пятые сутки после ранения, когда его уже эвакуировали во Львов.

— Состояние шоковое. Что было с ним предыдущие несколько дней — не помнил. Имел крайне тяжелые ранения нижних конечностей. Спасти ноги защитника нашим специалистам, к сожалению, не удалось, — пишут медики клиники.

По их словам, ампутации хирурги выполнили после консультаций с протезистом, который помог определить наилучший для дальнейшего протезирования уровень. Еще в реанимации с Игорем начали работать психотерапевты.

Сейчас воин проходит физическую и психологическую реабилитацию. Готовится к протезированию, упорно занимается, поэтому быстро приходит в форму. И мечтает после победы снова пробежать марафон.

Источник: Первое медобъединение Львова