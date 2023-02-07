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Його мета – пробігти марафон: у Львові готують до протезування воїна, який втратив обидві ноги

7 Лютого 2023, 16:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Його мета – пробігти марафон: у Львові готують до протезування воїна, який втратив обидві ноги

Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова готують до протезування 57-річного Ігоря Крупнова, який втратив обидві ноги, захищаючи Україну.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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За словами медиків, капітан ЗСУ, тато двох дочок, вперше підірвався на міні в Афганістані, вдруге – в Україні.

Ігор родом з Дніпра. Там побудував маленький бізнес, допомагав дружині з власною справою. 24 лютого, після того як Росія вторглася в Україну, без коливань пішов у військкомат. Через тиждень вже був на фронті.

Каже, що інакше вчинити не міг, адже, на відміну від більшості добровольців, мав військовий досвід.

У листопаді Ігор разом з побратимами їхав на завдання. Авто підірвалося на двох протитанкових мінах. Сталося це на Херсонщині. До тями чоловік прийшов на п’яту добу після поранення, коли його вже евакуювали до Львова.

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– Стан шоковий. Що було з ним попередні кілька днів – не пам’ятав. Мав вкрай важкі поранення нижніх кінцівок. Врятувати ноги захисника нашим фахівцям, на жаль, не вдалося, – пишуть медики клініки.

За їхніми словами, ампутації хірурги виконали після консультацій з протезистом, який допоміг визначити найкращий для подальшого протезування рівень. Ще в реанімації з Ігорем почали працювати психотерапевти.

Зараз воїн проходить фізичну та психологічну реабілітацію. Готується до протезування, наполегливо займається, тому швидко приходить у форму. І мріє після перемоги знову пробігти марафон.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Львів Медики Протези
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