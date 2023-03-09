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Создана уникальная система лечения: украинские медики успешно оперируют оторванные конечности

9 марта 2023, 14:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Украинские медики уже совершили несколько удачных операций по восстановлению оторванных конечностей. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— В Украине проведено несколько операций по восстановлению оторванных конечностей. Я лично разговаривала с таким раненым, которому таким образом восстановили руку. Сейчас он на реабилитации, – рассказала она.

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По словам Анны Маляр, в Украине создана уникальная, не имеющая аналогов в мире, система, которая объединяет гражданскую и военную медицину, когда, например, раненого вывозят с поля боя и сразу определяют, куда он идет дальше. 

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— Это система равномерного распределения, чтобы раненый попал в нужное место, где есть специалист по определенному виду ранения, — пояснила заместитель министра обороны.

Теги
Война в Украине Ганна Маляр Медики Операция
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