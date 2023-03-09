Украинские медики уже совершили несколько удачных операций по восстановлению оторванных конечностей. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— В Украине проведено несколько операций по восстановлению оторванных конечностей. Я лично разговаривала с таким раненым, которому таким образом восстановили руку. Сейчас он на реабилитации, – рассказала она.

По словам Анны Маляр, в Украине создана уникальная, не имеющая аналогов в мире, система, которая объединяет гражданскую и военную медицину, когда, например, раненого вывозят с поля боя и сразу определяют, куда он идет дальше.

Сейчас смотрят