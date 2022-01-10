Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели пересадку костного мозга 2-летней Виктории. Случилось это в Сочельник, 6 января, когда православный мир готовился встречать Рождество. Донором стал гражданин Польши.

За здоровье малышки сначала боролись тернопольские врачи. Потом девочка попала в Охматдет. Здесь она проходила лечение в отделении онкогематологии, которым руководит Наталья Кубаля. Далее здоровьем Виктории занималась команда отделения трансплантации костного мозга под руководством заведующего Александра Лисицы.

Медики делали все возможное для спасения маленькой пациентки: подбирали схемы химиотерапии, разрабатывали стратегию лечения, готовили организм ребенка к трансплантации.

Параллельно Украинский реестр доноров костного мозга проводил работу по поиску донора для Виктории. Из-за отсутствия ремиссии, дату трансплантации пришлось переносить.

Спасителем для девочки стал донор из Польши. Он подошел ей по всем показателям.

Всего спасительные стволовые клетки от неродственных доноров в Украине уже получил 21 пациент, 19 из которых — в Охматдете. Это дало шанс на жизнь пациентам с такими диагнозами, как: лейкоз, апластическая анемия и другими.

Сейчас девочка продолжает свое лечение в отделении трансплантации костного мозга Охматдета. Впереди еще много работы, но у медиков уже есть уверенность, что все удастся.

Огромная благодарность медицинским работникам отделения ТКМ и онкогематологии, Центра службы крови, лаборатории, отделению острой реабилитации, а также Украинскому реестру доноров костного мозга и его руководителю Роману Куцю за поиск доноров.

Сотрудники Охмадета выражают благодарность всем причастным к развитию трансплантационного направления в Украине.

Источник: Охматдет