Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели пересадку кісткового мозку 2-річної Вікторії. Сталося це в Святвечір, 6 січня, коли православний світ готувався зустрічати Різдво. Донором став громадянин Польщі.

За здоров’я крихітки спочатку боролися тернопільські лікарі. Потім дівчинка потрапила до Охмадиту. Тут вона проходила лікування у відділенні онкогематології, яким керує Наталія Кубаля. Далі здоров’ям Вікторії займалася команда відділення трансплантації кісткового мозку під керівництвом завідувача Олександра Лисиці.

Медики робили все можливе для порятунку маленької пацієнтки: підбирали схеми хіміотерапії, розробляли стратегію лікування, готували організм дитини до трансплантації.

Паралельно Український Реєстр донорів кісткового мозку проводив роботу з пошуку донора для Вікторії. Через відсутність ремісії, дату трансплантації довелося переносити.

Рятівником для дівчинки став донор з Польщі. Він підійшов їй за всіма показниками.

Загалом рятівні стовбурові клітини від неспоріднених донорів в Україні вже отримав 21 пацієнт, 19 з яких – в Охматдиті. Це дало шанс на життя пацієнтам з такими діагнозами, як: лейкоз, апластична анемія та іншими.

Зараз дівчинка продовжує своє лікування у відділенні трансплантації кісткового мозку Охматдиту. Попереду ще багато роботи, але у медиків вже є впевненість, що все вдасться.

Величезна подяка медичним працівникам відділення ТКМ та онкогематології, Центру служби крові, лабораторії, відділенню гострої реабілітації, а також українському реєстру донорів кісткового мозку та його керівнику Роману Куцю за пошук донорів.

Співробітники Охмадету висловлюють подяку всім причетним до розвитку трансплантаційного напрямку в Україні.

Джерело: Охматдит