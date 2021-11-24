В Национальной детской специализированной больнице Охматдет медики успешно провели сложнейшую операцию новорожденной девочке. Она появилась на свет с огромной мозговой грыжей размером с голову младенца.

— С новорожденной Виолеттой врачи Охматдета познакомились задолго до ее рождения – на перинатальном консилиуме. Еще в утробе матери у ребенка обнаружили редкую патологию — мозговую грыжу (миеломенингоцеле), — сообщается на странице больницы в Facebook.

Четвертая беременность Светланы, мамы девочки, проходила под пристальным наблюдением медиков. Женщина рассказывает, что ей советовали прервать беременность, потому что был колоссальный риск и для ее жизни, и для жизни ребенка.

Но несмотря на страшные прогнозы, она решила рожать. Кесарево сечение Светлане делали в Киеве, чтобы врачи Охматдет сразу смогли спасти ребенка.

При рождении мозговая грыжа была размером с головку младенца. На второй день жизни девочке удалили грыжу специалисты клиники.

— Несмотря на гигантский размер грыжи, пострадала очень малая часть мозга. Через два месяца после рождения девочке сделали три операции: удаление килы, многоуровневую пластику твердой мозговой оболочки и шунтирование, — рассказывает заведующий отделением детской нейрохирургии Павел Плавский.

Он отмечает, что сейчас у ребенка хорошее давление, сохранен мозг, нет судорог, сохранены движения, он фиксирует взгляд. Прогнозы – хорошие.

По словам врача, эта операция была пятой степени сложности из пяти, существующих в нейрохирургии.

— Это уникальный случай украинской медицины. Деток с мозговыми грыжами такого размера удается спасти очень редко. Если бы этот недостаток не заметили вовремя, то история имела бы плохой конец и для матери, и для ребенка, — отмечает генеральный директор НДСЛ Охматдет Владимир Жовнир.

По его словам, это был уникальный случай, где применился комплексный подход всех медицинских служб. Результат — живой ребенок, имеющий все шансы на здоровую жизнь.

Над клиническим случаем в Охматдете работала междисциплинарная команда врачей. Девочка два месяца находилась в отделении интенсивного выхаживания и ранней реабилитации, которым заведует Светлана Старенькая. Лечащий врач Людмила Беленчук постоянно наблюдала за сложной пациенткой.

Спасибо акушерам-гинекологам, неонатальным хирургам, реаниматологам, анестезиологам, нейрохирургам, гинекологам, педиатрам, радиологам, УЗИ-специалистам, медсестрам, всему медицинскому персоналу больницы, благотворителям, которые поддерживали семью девочки. Благодаря их усилиям ребенок имеет шанс на здоровую жизнь.

Отдельная благодарность за поддержку и многолетнюю дружбу Всеукраинской благотворительной организации Мама и младенец.

…Виолетте вчера исполнилось два месяца. Она наконец-то готова ехать домой, там маму с сестрой заждались еще трое деток. Впереди — еще ряд операций. Врачи Охматдета будут наблюдать ребенка и дальше. Впрочем, самое страшное уже позади.

Источник: НДСБ Охматдет