У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит медики успішно провели надскладну операцію новонародженій дівчинці. Вона з’явилася на світ із величезною мозковою грижею розміром з голову немовляти.

– З новонародженою Віолеттою лікарі Охматдиту познайомилися задовго до її народження – на перинатальному консиліумі. Ще в утробі матері у дитини виявили рідкісну патологію – мозкову грижу (мієломенінгоцеле), – повідомляється на сторінці лікарні в Facebook.

Четверта вагітність Світлани, мами дівчинки, проходила під пильним наглядом медиків. Жінка розповідає, що їй радили перервати вагітність, тому що був колосальний ризик і для її життя, і для життя дитини.

Але попри страшні прогнози, вона вирішила народжувати. Кесарів розтин Світлані робили в Києві, щоб лікарі Охматдит відразу змогли врятувати дитину.

При народженні мозкова грижа була розміром з головку немовляти. На другий день життя дівчинці видалили грижу фахівці клініки.

– Незважаючи на гігантський розмір грижі, постраждала дуже мала частина мозку. Через два місяці після народження дівчинці зробили три операції: видалення кили, багаторівневу пластику твердої мозкової оболонки і шунтування, – розповідає завідувач відділення дитячої нейрохірургії Павло Плавський.

Він зазначає, що зараз у дитини хороший тиск, збережений мозок, немає судом, збережені рухи, вона фіксує погляд. Прогнози – оптимістичні.

За словами лікаря, ця операція була п’ятого ступеня складності з п’яти, що існують у нейрохірургії.

– Це унікальний випадок української медицини. Діток із мозковими грижами такого розміру вдається врятувати дуже рідко. Якби цей недолік не помітили вчасно, то історія мала б поганий кінець і для матері, і для дитини, – зазначає генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір.

За його словами, це був унікальний випадок, де застосувався комплексний підхід всіх медичних служб. Результат – жива дитина, що має всі шанси на здорове життя.

Над клінічним випадком в Охматдиті працювала міждисциплінарна команда лікарів. Дівчинка два місяці перебувала у відділенні інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації, яким завідує Світлана Старенька. Лікар Людмила Беленчук вела постійний нагляд за складною пацієнткою.

Велика подяка акушерам-гінекологам, неонатальним хірургам, реаніматологам, анестезіологам, нейрохірургам, гінекологам, педіатрам, радіологам, УЗД-фахівцям, медсестрам, всьому медичному персоналу лікарні, благодійникам, які підтримували сім’ю дівчинки. Завдяки їхнім зусиллям дитина має шанс на здорове життя.

Окрема подяка за підтримку і багаторічну дружбу Всеукраїнської благодійної організації Мама і немовля.

… Віолетті вчора виповнилося два місяці. Вона нарешті готова їхати додому, там маму з сестрою зачекалися ще троє діток. Попереду – ще низка операцій. Лікарі Охматдиту спостерігатимуть дитину і далі. Втім, найстрашніше вже позаду.

Джерело: НДСЛ Охматдит