Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра (ЗУСДМЦ) провели трансплантацию почки ребенку с тяжелым поражением органа. Донором стала родная бабушка малыша.

Об этом сотрудники Центра сообщили на своей странице в Facebook.

— Маленький Захарчик стал десятым пациентом нашей больницы, которому провели органную пересадку. В ЗУСДМЦ мальчик лечился почти два года, — пишут медики.

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По их словам, у малыша диагностировали хронический гломерулонефрит. Для постановки точного диагноза понадобились две биопсии почки. С 2021 года маленький пациент находился на аппаратном перитонеальном диализе. И одновременно — в листе ожидания на трансплантацию от посмертного донора.

— Малыш попал к нам в тяжелом состоянии, за время пребывания в стационаре перенес четыре эпизода сепсиса. Несмотря на процедуру диализа, он постоянно терял белок, который нужно было пополнять различными препаратами, — рассказала врач-нефролог Лилия Грицкив.

По ее словам, когда состояние ребенка ухудшилось, родители согласились на предложение бабушки стать донором собственному внуку.

Медики говорят, что десятая трансплантация далась им непросто: пришлось побороться с осложнениями. Однако сейчас уже все позади, мальчик и бабушка чувствуют себя хорошо.

Оперативное вмешательство хирурги Центра провели совместно со специалистами Львовская областной клинической больницы.

Всего в Центре провели 7 семейных и 3 неродственных трансплантаций почки. Больница является участницей пилотного проекта Министерство здравоохранения Украины по трансплантации органов: эти операции полностью финансирует государство.

Источник: ЗУСДМЦ