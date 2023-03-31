Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ) провели трансплантацію нирки дитині з важким ураженням органа. Донором стала рідна бабуся малюка.

Про це співробітники Центру повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Маленький Захарчик став десятим пацієнтом нашої лікарні, якому провели органну пересадку. У ЗУСДМЦ хлопчик лікувався майже два роки, – пишуть медики.

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За їхніми словами, у малюка діагностували хронічний гломерулонефрит. Для встановлення точного діагнозу знадобилися дві біопсії нирки. З 2021 року маленький пацієнт перебував на апаратному перитонеальному діалізі. І водночас – у листі очікування на трансплантацію від посмертного донора.

– Малюк потрапив до нас у важкому стані, за час перебування в стаціонарі переніс чотири епізоди сепсису. Незважаючи на процедуру діалізу, він постійно втрачав білок, який потрібно було поповнювати різними препаратами, – розповіла лікарка-нефролог Лілія Грицьків.

За її словами, коли стан дитини погіршився, батьки погодилися на пропозицію бабусі стати донором власному онуку.

Медики кажуть, що десята трансплантація далася їм непросто: довелося поборотися з ускладненнями. Однак зараз уже все позаду, хлопчик і бабуся почуваються добре.

Оперативне втручання хірурги Центру провели спільно з фахівцями Львівської обласної клінічної лікарні.

Загалом у Центрі провели 7 сімейних та 3 неродинних трансплантацій нирки. Лікарня є учасницею пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я України з трансплантації органів: ці операції повністю фінансує держава.

Джерело: ЗУСДМЦ