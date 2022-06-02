На базе Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова успешно провели трансплантацию почки от семейного донора. Здесь впервые провели забор донорского органа методом лапароскопии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Благодаря лапароскопическому вмешательству сокращается срок нахождения пациента в больнице, быстро заживает рана, практически полностью отсутствуют рубцы.

Сообщается, что донором для своего 22-летнего сына, 10 лет страдавшего почечной недостаточностью, стал 46-летний отец. Парень с сентября прошлого года находился на гемодиализе, и трансплантация была шансом на возвращение к более полноценной жизни. Оба пациента – жители Винницкой области.

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Отца уже выписали из больницы, сын готовится к выписке, чувствует себя хорошо, получает все необходимое лечение.

Операция проводилась винницкой командой трансплантологов с привлечением консультанта из Черкасского областного онкологического диспансера.

Это уже вторая трансплантация, которую осуществили в Виннице. Первую команда винницких врачей сделали в декабре 2021 года, выполнив семейную трансплантацию почки от мамы сыну.

Напомним, трансплантации в Украине проводятся за средства государственного бюджета и являются безвозмездными для пациента.