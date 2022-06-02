На базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова успішно провели трансплантацію нирки від сімейного донора. Тут вперше провели забір донорського органу методом лапароскопії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Завдяки лапароскопічному втручанню скорочується термін перебування пацієнта в лікарні, швидко заживає рана, практично повністю відсутні рубці.

Повідомляється, що донором для свого 22-річного сина, який 10 років страждав нирковою недостатністю, став 46-річний батько. Хлопець з вересня минулого року перебував на гемодіалізі, і трансплантація була шансом на повернення до більш повноцінного життя. Обидва пацієнти – жителі Вінницької області.

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Батька вже виписали з лікарні, син готується до виписки, відчуває себе добре, отримує все необхідне лікування.

Операція проводилася Вінницькою командою трансплантологів із залученням консультанта з Черкаського обласного онкологічного диспансеру.

Це вже друга трансплантація, яку здійснили у Вінниці. Першу команда вінницьких лікарів зробила у грудні 2021 року, виконавши сімейну трансплантацію нирки від мами синові.

Нагадаємо, трансплантації в Україні проводяться за кошти державного бюджету і є безоплатними для пацієнта.