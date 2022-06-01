У Львові 26 травня врятували двох пацієнтів з нирковою недостатністю. Це 40-річний чоловік і 15-річний хлопець.

Завдяки трансплантації, дитина, яка буквально жила у лікарні через хворобу, стала такою ж як і всі діти.

– 26 травня, коли з’явився донорський орган , ми з командою поїхали до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де разом з колегами Романом Андруневичем, Іванною Андрейчук, Андрієм Кузиком та Богданом Романишиним провели трансплантацію Роману, – розказав трансплантолог Максим Овечко. – Донорський орган запрацював одразу на операційному столі.

Того ж в Центрі трансплантології Першого медичного об’єднання пересадили нирку 40-річному чоловіку з Тернопільщини.

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Донором для них став 27-річний чоловік, який помер внаслідок важкого інсульту, бо мав вроджену аневризму. На жаль, врятувати його не вдалося. На трансплантацію органів погодилися його батьки.

Співчуття родині! Вічна пам’ять донору!

Команда Першого медичного та лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру день і ніч роблять так, щоб кожна дитина, яка має проблеми зі здоров’ям, отримала шанс на одужання!

І сьогодні, в День захисту дітей, лікарі бажають міцного здоров’я всім дітлахам України. А вони будуть робити все можливе та неможливе, щоб діти мали найкраще життя!

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: : Перше медичне об’єднання Львова