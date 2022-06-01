Во Львове 26 мая спасли двух пациентов с почечной недостаточностью. Это 40-летний мужчина и 15-летний парень.

Благодаря трансплантации, ребенок, который буквально жил в больнице из-за болезни, стал таким же, как и все дети.

— 26 мая, когда появился донорский орган, мы с командой поехали в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где вместе с коллегами Романом Андруневичем, Иванной Андрейчук, Андреем Кузиком и Богданом Романишиным провели трансплантацию Роману, — рассказал трансплантолог Максим Овечко. — Донорский орган заработал сразу на операционном столе.

В Центре трансплантологии Первого медицинского объединения пересадили почку 40-летнему мужчине с Тернопольщины.

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Донором для них стал 27-летний мужчина, умерший в результате тяжелого инсульта, потому что имел врожденную аневризму. К сожалению, спасти его не удалось. На трансплантацию органов согласились его родители.

Соболезнование семье! Вечная память донора!

Команда Первого медицинского и врачи Западноукраинского специализированного детского медицинского центра день и ночь делают так, чтобы каждый ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, получил шанс на выздоровление!

И сегодня, в День защиты детей, врачи желают крепкого здоровья всем детям Украины. А они будут делать все возможное и невозможное, чтобы у детей была лучшая жизнь!

Источник: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова