С начала российского вторжения Министерство здравоохранения Украины собрало более 3 234 тонн гуманитарной помощи, среди которой лекарства, медицинские изделия, медицинское оборудование и другие товары.

За дни войны в Украину поступают многочисленные грузы с медикаментами из разных уголков мира. Медицинская гуманитарная помощь уже распределена в центральные, южные и восточные регионы для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.

За период военного положения получено (в единицах):

медицинских средств – свыше 95 млн;

расходных материалов и средств индивидуальной защиты – свыше 20 млн;

инструментов – почти 120 тыс.;

комплексных наборов – почти 14 тыс.;

оборудования – свыше 130 тыс.;

укомплектованных тактических аптечек – почти 42,5 тыс.;

медицинской мебели – 615;

медицинского и другого транспорта – 156;

мобильных госпиталей – 1;

бронежилетов для медработников – почти 1,5 тыс.;

порталов Starlink – 590;

другого – свыше 40 млн.

Министерство здравоохранения выразило огромную благодарность украинским и международным партнерам, бизнесу и благотворительным организациям за мощную поддержку.