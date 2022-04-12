С начала российского вторжения Министерство здравоохранения Украины собрало более 3 234 тонн гуманитарной помощи, среди которой лекарства, медицинские изделия, медицинское оборудование и другие товары.
За дни войны в Украину поступают многочисленные грузы с медикаментами из разных уголков мира. Медицинская гуманитарная помощь уже распределена в центральные, южные и восточные регионы для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.
За период военного положения получено (в единицах):
- медицинских средств – свыше 95 млн;
- расходных материалов и средств индивидуальной защиты – свыше 20 млн;
- инструментов – почти 120 тыс.;
- комплексных наборов – почти 14 тыс.;
- оборудования – свыше 130 тыс.;
- укомплектованных тактических аптечек – почти 42,5 тыс.;
- медицинской мебели – 615;
- медицинского и другого транспорта – 156;
- мобильных госпиталей – 1;
- бронежилетов для медработников – почти 1,5 тыс.;
- порталов Starlink – 590;
- другого – свыше 40 млн.
Министерство здравоохранения выразило огромную благодарность украинским и международным партнерам, бизнесу и благотворительным организациям за мощную поддержку.