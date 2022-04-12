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Помогает почти весь мир: за 45 дней войны Минздрав собрал гуманитарки на более чем 3 млрд грн

12 апреля 2022, 12:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гуманитарка
Источник: Depositphotos

С начала российского вторжения Министерство здравоохранения Украины собрало более 3 234 тонн гуманитарной помощи, среди которой лекарства, медицинские изделия, медицинское оборудование и другие товары.

За дни войны в Украину поступают многочисленные грузы с медикаментами из разных уголков мира. Медицинская гуманитарная помощь уже распределена в центральные, южные и восточные регионы для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.

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За период военного положения получено (в единицах):

  • медицинских средств – свыше 95 млн;
  • расходных материалов и средств индивидуальной защиты – свыше 20 млн;
  • инструментов – почти 120 тыс.;
  • комплексных наборов – почти 14 тыс.;
  • оборудования – свыше 130 тыс.;
  • укомплектованных тактических аптечек – почти 42,5 тыс.;
  • медицинской мебели – 615;
  • медицинского и другого транспорта – 156;
  • мобильных госпиталей – 1;
  • бронежилетов для медработников – почти 1,5 тыс.;
  • порталов Starlink – 590;
  • другого – свыше 40 млн.

Министерство здравоохранения выразило огромную благодарность украинским и международным партнерам, бизнесу и благотворительным организациям за мощную поддержку.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , гуманітарка , МОЗ Украины
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