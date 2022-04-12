З початку російського вторгнення Міністерство охорони здоров’я України зібрало понад 3 234 тонни гуманітарної допомоги, серед якої: ліки, медичні вироби, медичне обладнання та інші товари.

За дні війни в Україну надходять численні вантажі з медикаментами з різних куточків світу. Медична гуманітарна допомога вже розподілена на центральні, південні та східні регіони для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

За період воєнного стану отримано (в одиницях):

медичних засобів – понад 95 млн;

витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – понад 20 млн;

інструментів – майже 120 тис.;

комплексних наборів – майже 14 тис.;

обладнання – понад 130 тис.;

укомплектованих тактичних аптечок – майже 42,5 тис.;

медичних меблів – 615;

медичного та іншого транспорту – 156;

мобільних госпіталів – 1;

бронежилетів для медпрацівників – майже 1,5 тис.;

порталів Starlink – 590;

іншого – понад 40 млн.

Міністерство охорони здоров’я висловило величезну подяку українським та міжнародним партнерам, бізнесу та благодійним організаціям за потужну підтримку.