З початку російського вторгнення Міністерство охорони здоров’я України зібрало понад 3 234 тонни гуманітарної допомоги, серед якої: ліки, медичні вироби, медичне обладнання та інші товари.
За дні війни в Україну надходять численні вантажі з медикаментами з різних куточків світу. Медична гуманітарна допомога вже розподілена на центральні, південні та східні регіони для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.
Читайте також:Поки близько 1 700 фахівців: медики України вимушено працевлаштовуються в інших регіонах
За період воєнного стану отримано (в одиницях):
- медичних засобів – понад 95 млн;
- витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – понад 20 млн;
- інструментів – майже 120 тис.;
- комплексних наборів – майже 14 тис.;
- обладнання – понад 130 тис.;
- укомплектованих тактичних аптечок – майже 42,5 тис.;
- медичних меблів – 615;
- медичного та іншого транспорту – 156;
- мобільних госпіталів – 1;
- бронежилетів для медпрацівників – майже 1,5 тис.;
- порталів Starlink – 590;
- іншого – понад 40 млн.
Міністерство охорони здоров’я висловило величезну подяку українським та міжнародним партнерам, бізнесу та благодійним організаціям за потужну підтримку.