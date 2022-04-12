Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Допомагає майже весь світ: за 45 днів війни МОЗ зібрало гуманітарки на більш, ніж 3 млрд грн

12 Квітня 2022, 12:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманитарка
Джерело: Depositphotos

З початку російського вторгнення Міністерство охорони здоров’я України зібрало понад 3 234 тонни гуманітарної допомоги, серед якої: ліки, медичні вироби, медичне обладнання та інші товари.

За дні війни в Україну надходять численні вантажі з медикаментами з різних куточків світу. Медична гуманітарна допомога вже розподілена на центральні, південні та східні регіони для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Читайте також:
лікарня війнаПоки близько 1 700 фахівців: медики України вимушено працевлаштовуються в інших регіонах

За період воєнного стану отримано (в одиницях):

  • медичних засобів – понад 95 млн;
  • витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – понад 20 млн;
  • інструментів – майже 120 тис.;
  • комплексних наборів – майже 14 тис.;
  • обладнання – понад 130 тис.;
  • укомплектованих тактичних аптечок – майже 42,5 тис.;
  • медичних меблів – 615;
  • медичного та іншого транспорту – 156;
  • мобільних госпіталів – 1;
  • бронежилетів для медпрацівників – майже 1,5 тис.;
  • порталів Starlink – 590;
  • іншого – понад 40 млн.

Міністерство охорони здоров’я висловило величезну подяку українським та міжнародним партнерам, бізнесу та благодійним організаціям за потужну підтримку.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , гуманітарка , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь