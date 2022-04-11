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Поки близько 1 700 фахівців: медики України вимушено працевлаштовуються в інших регіонах

11 Квітня 2022, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня війна

Частина медичних працівників у результаті військової агресії Росії проти України змушені були покинути свої заклади охорони здоров’я через їхнє пошкодження або повне руйнування і працевлаштуватися в інших регіонах.

На сьогодні в областях України налічують майже 1 658 медичних працівників, які вимушено змінили місце перебування та працевлаштувалися в інших регіонах країни. Серед них:

  • 1 023 – лікарі;
  • 429 – фахівці (медичні сестри, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевтів);
  • 206 – технічні працівники.
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Найбільше працевлаштованих лікарів, які переїхали з інших місцевостей, зараз у Львівській області – 250 осіб, на Полтавщині – 74 особи, а також на Волині – 70 осіб.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав з робочим візитом Чернігів. Мета – визначити масштаби завданих російськими агресорами збитків та головні пріоритети щодо відродження медичної системи в місті та області.

Фото: Сергій Гайдай

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Лікарні , Медики , МОЗ України , Переселенці
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