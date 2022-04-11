Частина медичних працівників у результаті військової агресії Росії проти України змушені були покинути свої заклади охорони здоров’я через їхнє пошкодження або повне руйнування і працевлаштуватися в інших регіонах.

На сьогодні в областях України налічують майже 1 658 медичних працівників, які вимушено змінили місце перебування та працевлаштувалися в інших регіонах країни. Серед них:

1 023 – лікарі;

429 – фахівці (медичні сестри, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевтів);

206 – технічні працівники.

Найбільше працевлаштованих лікарів, які переїхали з інших місцевостей, зараз у Львівській області – 250 осіб, на Полтавщині – 74 особи, а також на Волині – 70 осіб.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав з робочим візитом Чернігів. Мета – визначити масштаби завданих російськими агресорами збитків та головні пріоритети щодо відродження медичної системи в місті та області.

Фото: Сергій Гайдай