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Пока около 1 700 специалистов: медики Украины вынужденно трудоустраиваются в других регионах

11 апреля 2022, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня війна

Часть медицинских работников в результате военной агрессии России против Украины вынуждены были покинуть свои учреждения здравоохранения из-за их повреждения или полного разрушения и трудоустроиться в других регионах.

На сегодня в областях Украины насчитывают почти 1 658 медицинских работников, которые вынужденно сменили место пребывания и трудоустроились в других регионах страны. Среди них:

  • 1 023 – врачи;
  • 429 — специалисты (медицинские сестры, акушерки, фельдшеры, ассистенты фармацевтов);
  • 206 – технические работники.
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Больше всего трудоустроенных врачей, которые переехали из других местностей, сейчас во Львовской области — 250 человек, на Полтавщине – 74 человека, а также на Волыни – 70 человек.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил с рабочим визитом Чернигов. Цель – определить масштабы нанесенного российскими агрессорами ущерба и главные приоритеты возрождения медицинской системы в городе и области.

Фото: Сергей Гайдай

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Лікарні , Медики , МОЗ Украины , Переселенці
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