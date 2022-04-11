Часть медицинских работников в результате военной агрессии России против Украины вынуждены были покинуть свои учреждения здравоохранения из-за их повреждения или полного разрушения и трудоустроиться в других регионах.

На сегодня в областях Украины насчитывают почти 1 658 медицинских работников, которые вынужденно сменили место пребывания и трудоустроились в других регионах страны. Среди них:

1 023 – врачи;

429 — специалисты (медицинские сестры, акушерки, фельдшеры, ассистенты фармацевтов);

206 – технические работники.

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Больше всего трудоустроенных врачей, которые переехали из других местностей, сейчас во Львовской области — 250 человек, на Полтавщине – 74 человека, а также на Волыни – 70 человек.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил с рабочим визитом Чернигов. Цель – определить масштабы нанесенного российскими агрессорами ущерба и главные приоритеты возрождения медицинской системы в городе и области.

Фото: Сергей Гайдай