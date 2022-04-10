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На деоккупированной Киевщине начата работа по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия

10 апреля 2022, 12:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
анализ воды
Источник: Depositphotos

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин вместе со специалистами Госпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней Киевской области посетили освобожденные от российских оккупантов населенные пункты.

Поездка состоялась, в частности, в рамках выполнения приказа Минздрава №579 Некоторые вопросы обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения при ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Документ предусматривает исследование качества и безопасности питьевой воды для недопущения вспышек инфекционных заболеваний.

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Во время посещения Ирпеня и Бучи были отобраны пробы воды для ее анализа на соответствие основным бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Повторный выезд для контроля безопасности воды и грунта запланирован через несколько дней.

Соответствующими приказами также регламентировано:

  • проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации;
  • исследование почвы возле (вокруг) мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий;
  • решение вопроса перезахоронения останков погибших;
  • обследование шахтных колодцев, источников, бюветов, их ремонт и очистка.

Источник
Минздрав
Теги
аналізи , Киевская область , МОЗ Украины , питна вода
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