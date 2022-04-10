На деоккупированной Киевщине начата работа по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин вместе со специалистами Госпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней Киевской области посетили освобожденные от российских оккупантов населенные пункты.
Поездка состоялась, в частности, в рамках выполнения приказа Минздрава №579 Некоторые вопросы обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения при ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Документ предусматривает исследование качества и безопасности питьевой воды для недопущения вспышек инфекционных заболеваний.
Во время посещения Ирпеня и Бучи были отобраны пробы воды для ее анализа на соответствие основным бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Повторный выезд для контроля безопасности воды и грунта запланирован через несколько дней.
Соответствующими приказами также регламентировано:
- проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации;
- исследование почвы возле (вокруг) мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий;
- решение вопроса перезахоронения останков погибших;
- обследование шахтных колодцев, источников, бюветов, их ремонт и очистка.