На деоккупированной Киевщине начата работа по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин вместе со специалистами Госпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней Киевской области посетили освобожденные от российских оккупантов населенные пункты.

Поездка состоялась, в частности, в рамках выполнения приказа Минздрава №579 Некоторые вопросы обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения при ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Документ предусматривает исследование качества и безопасности питьевой воды для недопущения вспышек инфекционных заболеваний.

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Во время посещения Ирпеня и Бучи были отобраны пробы воды для ее анализа на соответствие основным бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Повторный выезд для контроля безопасности воды и грунта запланирован через несколько дней.

Соответствующими приказами также регламентировано: