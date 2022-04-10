На деокупованій Київщині розпочато роботу щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін разом з фахівцями Держспоживслужби та Центру контролю і профілактики хвороб Київської області відвідали звільнені від російських окупантів населені пункти.

Поїздка відбулася, зокрема, в рамках виконання наказу МОЗ №579 Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення при ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України.

Документ передбачає дослідження якості та безпеки питної води для недопущення спалахів інфекційних захворювань.

Під час відвідування Ірпеня та Бучі були відібрані проби води для її аналізу на відповідність основним бактеріологічним та санітарно-хімічним показникам. Повторний виїзд для контролю безпеки води і грунту запланований через кілька днів.

Відповідними наказами також регламентовано: