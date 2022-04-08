Міністерство охорони здоров’я України пропонує увазі батьків пам’ятку про медичні засоби та інструменти, які повинні бути під рукою у батьків, як вдома, так і під час переміщень разом з малюком.

Вчасно надати допомогу малюкові – перше завдання батьків. Інструменти, перев’язувальні матеріали і необхідні ліки – основа домашньої аптечки, а батьки – перша невідкладна допомога, яка знаходиться поруч з малюком.

Аптечка обов’язково повинна бути переносною, тобто ліки і засоби лікування слід покласти в окрему коробку, валізку, сумочку або контейнер. Корпус аптечки повинен захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати спреї для горла і носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) і свічки.

Рекомендований вміст аптечки для дітей

жарознижуючі/знеболюючі засоби – парацетамол або ібупрофен (до 1 року тільки ці препарати);

судинозвужувальні краплі;

засіб для пероральної регідрації;

антисептичний засіб без вмісту спирту;

протиалергічні засоби – внутрішні (сироп, краплі) і місцеві (мазь, гель);

ножиці;

пінцет;

одноразові рукавички;

рідке мило;

марлевий бинт і серветки;

пластир-рулонний і водостійкий бактерицидний, різних форм і розмірів;

стерильні шприци;

термометр (безконтактний/електронний).

Звертайте увагу на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа вона повинна бути нижче, ніж для дорослих. Зауважте також, що таке популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.