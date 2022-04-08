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Жарознижуюче і краплі: що повинно входити в дитячу аптечку першої допомоги

8 Квітня 2022, 13:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптечка
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України пропонує увазі батьків пам’ятку про медичні засоби та інструменти, які повинні бути під рукою у батьків, як вдома, так і під час переміщень разом з малюком.

Вчасно надати допомогу малюкові – перше завдання батьків. Інструменти, перев’язувальні матеріали і необхідні ліки – основа домашньої аптечки, а батьки – перша невідкладна допомога, яка знаходиться поруч з малюком.

Аптечка обов’язково повинна бути переносною, тобто ліки і засоби лікування слід покласти в окрему коробку, валізку, сумочку або контейнер. Корпус аптечки повинен захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

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Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати спреї для горла і носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) і свічки.

Рекомендований вміст аптечки для дітей

  • жарознижуючі/знеболюючі засоби – парацетамол або ібупрофен (до 1 року тільки ці препарати);
  • судинозвужувальні краплі;
  • засіб для пероральної регідрації;
  • антисептичний засіб без вмісту спирту;
  • протиалергічні засоби – внутрішні (сироп, краплі) і місцеві (мазь, гель);
  • ножиці;
  • пінцет;
  • одноразові рукавички;
  • рідке мило;
  • марлевий бинт і серветки;
  • пластир-рулонний і водостійкий бактерицидний, різних форм і розмірів;
  • стерильні шприци;
  • термометр (безконтактний/електронний).

Звертайте увагу на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа вона повинна бути нижче, ніж для дорослих. Зауважте також, що таке популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.

Джерело
МОЗ
Теги
аптечка , Батьки , Ліки , МОЗ України
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