Як зробити УЗД під час війни – куди звертатися

Під час війни в Україні в окремих громадян може виникнути потреба у проведенні УЗД.

Як це зробити?

– Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або інший лікар. Якщо така потреба є, то він створить електронне або паперове направлення, – пояснюють у Національній службі здоров’я України.

З цим направленням можна звернутися до будь-якого закладу, який має угоду з НСЗУ за пакетом Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація), та пройти обстеження безкоштовно.

Лікар скерує пацієнта, куди можна звернутися. Також самостійно можна зателефонувати за номером 16-77. У асистента можна уточнити, чи є УЗД-апарат та лікар, який проводить таку діагностику.

Однак якщо людина у невідкладному стані, то в лікарні УЗД зроблять безоплатно і без направлення.

Під час лікування у стаціонарі призначене лікарем УЗД – безоплатне. Тож зробити його можна в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Джерело: НСЗУ