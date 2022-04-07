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Как сделать УЗИ во время войны – куда обращаться

7 апреля 2022, 14:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как сделать УЗИ во время войны – куда обращаться
Источник: Dreamstime

Во время войны в Украине у отдельных граждан может возникнуть потребность в проведении УЗИ.

Как это сделать?

— Необходимость проведения УЗИ определяет семейный или другой врач. Если такая необходимость есть, то он создаст электронное или бумажное направление, — объясняют в Национальной службе здоровья Украины.

С этим направлением можно обратиться в любое учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация) и пройти обследование бесплатно.

Врач направит пациента, куда можно обратиться. Также самостоятельно можно позвонить по телефону 16-77. У ассистента можно уточнить, есть ли УЗИ-аппарат и врач, проводящий такую ​​диагностику.

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Однако, если человек в неотложном состоянии, то в больнице УЗИ сделают бесплатно и без направления.

Во время лечения в стационаре назначенное врачом УЗИ – бесплатное. Так что сделать его можно в той же больнице, где лечится пациент.

Источник: НСЗУ

Теги
Війна в Україні , лікування , МОЗ Украины
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