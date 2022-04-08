Министерство здравоохранения Украины предлагает вниманию родителей памятку о медицинских средствах и инструментах, которые должны быть под рукой у родителей, как дома, так и во время перемещений вместе с малышом.
Вовремя оказать помощь малышу — первое задание родителей. Инструменты, перевязочные материалы и необходимые лекарства — основа домашней аптечки, а родители — первая неотложная помощь, которая находится рядом с малышом.
Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, чемоданчик, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать ее содержимое от ударов, света и влаги.
Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя применять спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей — это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.
Рекомендуемое содержимое аптечки для детей
- жаропонижающие/обезболивающие средства – парацетамол или ибупрофен (до 1 года только эти препараты);
- сосудосуживающие капли;
- средство для пероральной регидрации;
- антисептическое средство без содержания спирта;
- противоаллергические средства – внутренние (сироп, капли) и местные (мазь, гель);
- ножницы;
- пинцет;
- одноразовые перчатки;
- жидкое мыло;
- марлевый бинт и салфетки;
- пластырь – рулонный и водостойский бактерецидный, разных форм и размеров;
- стерильные шприцы;
- термометр (безконтактный/электронный).
Обращайте внимание на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа она должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.