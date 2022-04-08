Министерство здравоохранения Украины предлагает вниманию родителей памятку о медицинских средствах и инструментах, которые должны быть под рукой у родителей, как дома, так и во время перемещений вместе с малышом.

Вовремя оказать помощь малышу — первое задание родителей. Инструменты, перевязочные материалы и необходимые лекарства — основа домашней аптечки, а родители — первая неотложная помощь, которая находится рядом с малышом.

Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, чемоданчик, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать ее содержимое от ударов, света и влаги.

Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя применять спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей — это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.

Рекомендуемое содержимое аптечки для детей

жаропонижающие/обезболивающие средства – парацетамол или ибупрофен (до 1 года только эти препараты);

сосудосуживающие капли;

средство для пероральной регидрации;

антисептическое средство без содержания спирта;

противоаллергические средства – внутренние (сироп, капли) и местные (мазь, гель);

ножницы;

пинцет;

одноразовые перчатки;

жидкое мыло;

марлевый бинт и салфетки;

пластырь – рулонный и водостойский бактерецидный, разных форм и размеров;

стерильные шприцы;

термометр (безконтактный/электронный).

Обращайте внимание на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа она должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.