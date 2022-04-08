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Жаропонижающее и капли: что должно входить в детскую аптечку первой помощи

8 апреля 2022, 13:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптечка
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины предлагает вниманию родителей памятку о медицинских средствах и инструментах, которые должны быть под рукой у родителей, как дома, так и во время перемещений вместе с малышом.

Вовремя оказать помощь малышу — первое задание родителей. Инструменты, перевязочные материалы и необходимые лекарства — основа домашней аптечки, а родители — первая неотложная помощь, которая находится рядом с малышом.

Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, чемоданчик, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать ее содержимое от ударов, света и влаги.

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Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя применять спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей — это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.

Рекомендуемое содержимое аптечки для детей

  • жаропонижающие/обезболивающие средства – парацетамол или ибупрофен (до 1 года только эти препараты);
  • сосудосуживающие капли;
  • средство для пероральной регидрации;
  • антисептическое средство без содержания спирта;
  • противоаллергические средства – внутренние (сироп, капли) и местные (мазь, гель);
  • ножницы;
  • пинцет;
  • одноразовые перчатки;
  • жидкое мыло;
  • марлевый бинт и салфетки;
  • пластырь – рулонный и водостойский бактерецидный, разных форм и размеров;
  • стерильные шприцы;
  • термометр (безконтактный/электронный).

Обращайте внимание на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа она должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.

Источник
Минздрав
Теги
аптечка , Батьки , Ліки , МОЗ Украины
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