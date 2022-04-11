Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил с рабочим визитом Чернигов. Цель – определить масштабы нанесенного российскими агрессорами ущерба и главные приоритеты возрождения медицинской системы в городе и области.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.

— Описать увиденное просто не хватает слов. Нет, хватает, но их просто не хочется готовить вслух, потому что они нецензурные. Добираясь до больницы видишь разрушенные… хотел написать дома, но это не так. Это разрушенные судьбы, — поделился впечатлениями Виктор Ляшко.

Он описал две больницы, получившие прямые попадания российских ракет и снарядов. Обе восстановлению не подлежат. Часть больниц повреждена и требует экспертизы на оценку возможности дальнейшей эксплуатации.

— Врачи, медицинские сестры, санитарочки. Все написано в глазах. И ничего спрашивать не нужно. Застенчиво говорят, просто сделали свою работу. Тяжелую работу. В тяжелых условиях. Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех, после оценки состояния и медицинской сортировки, оперировали, — сообщил министр.

Он отметил, что пули и инородные предметы, которые достали из раненых, станут неопровержимыми доказательствами в судах о преступлениях против человечества и нарушении конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб.

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Виктор Ляшко обозначил главные приоритеты для восстановления медицинской системы уже сегодня:

полноценный запуск работы аптечного сектора . С начала войны в область было доставлено около 2 млн единиц лекарственных средств, почти 1 млн расходных материалов (более 5 тыс. инструментов, более 4 тыс. единиц необходимого медицинского оборудования, генераторы для больниц Чернигова, терминалы StarLink, машины экстренной медицинской помощи). Но без эффективно работающей аптечной сети нельзя гарантировать полноценную доступность к лекарственным средствам;

. С начала войны в область было доставлено около 2 млн единиц лекарственных средств, почти 1 млн расходных материалов (более 5 тыс. инструментов, более 4 тыс. единиц необходимого медицинского оборудования, генераторы для больниц Чернигова, терминалы StarLink, машины экстренной медицинской помощи). Но без эффективно работающей аптечной сети нельзя гарантировать полноценную доступность к лекарственным средствам; восстановление дорожной инфраструктуры , чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам к пациентам;

, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам к пациентам; восстановление медицинской инфраструктуры. Правительство направило из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Из них 250 млн грн — Черниговской области. Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий, отметил Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко