Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав з робочим візитом Чернігів. Мета – визначити масштаби завданих російськими агресорами збитків та головні пріоритети щодо відродження медичної системи в місті та області.

Про це глава МОЗ написав на своїй сторінці у Facebook.

– Описати побачене просто не вистачає слів. Ні, вистачає, але їх просто не хочеться говорити вголос, тому що вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані… хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі, – поділився враженнями Віктор Ляшко.

Він описав дві лікарні, які отримали прямі влучання російських ракет і снарядів. Обидві відновленню не підлягають. Частина лікарень пошкоджена і вимагає експертизи на оцінку можливості подальшої експлуатації.

– Лікарі, медичні сестри, санітарочки. Все написано в очах. І нічого питати не потрібно. Сором’язливо кажуть, просто зробили свою роботу. Важку роботу. У важких умовах. Бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених на годину, і всіх, після оцінки стану та медичного сортування, оперували, – повідомив міністр.

Він зазначив, що кулі та сторонні предмети, які дістали з поранених, стануть незаперечними доказами в судах про злочини проти людства і порушення конвенцій у частині використання окупантами заборонених касетних бомб.

Віктор Ляшко окреслив головні пріоритети відновлення медичної системи вже сьогодні:

повноцінний запуск роботи аптечного сектора . З початку війни в область було доставлено близько 2 млн одиниць лікарських засобів, майже 1 млн витратних матеріалів (понад 5 тис. інструментів, понад 4 тис. одиниць необхідного медичного обладнання, генератори для лікарень Чернігова, термінали StarLink, машини екстреної медичної допомоги). Але без ефективно працюючої аптечної мережі не можна гарантувати повноцінну доступність лікарських засобів;

. З початку війни в область було доставлено близько 2 млн одиниць лікарських засобів, майже 1 млн витратних матеріалів (понад 5 тис. інструментів, понад 4 тис. одиниць необхідного медичного обладнання, генератори для лікарень Чернігова, термінали StarLink, машини екстреної медичної допомоги). Але без ефективно працюючої аптечної мережі не можна гарантувати повноцінну доступність лікарських засобів; відновлення дорожньої інфраструктури , щоб екстрена медична допомога повернулася до звичних маршрутів до пацієнтів;

, щоб екстрена медична допомога повернулася до звичних маршрутів до пацієнтів; відновлення медичної інфраструктури. Уряд направив з резервного фонду перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ територій. З них 250 млн грн – Чернігівській області. Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбір руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад і територій, зазначив Віктор Ляшко.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко