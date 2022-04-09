Українці можуть отримати безкоштовні консультації лікарів за допомогою платформи Doctor Online – Assistant (Leomed).

Додаток працює 24/7. Крім того, громадяни мають змогу отримати направлення на аналізи, купівлю препаратів з можливістю пошуку, замовлення та доставки.

– Платформа дає змогу обслуговувати до 10 пацієнтів одночасно завдяки нейронній мережі, – зазначають розробники.

Наразі через повномасштабну війну з Росією більшість українських лікарів вирішили надавати консультації безкоштовно.

Крім того, до цього долучилися ще 200 лікарів з Європи, які готові допомагати нашим громадянам як онлайн, так і офлайн.

Також працює фонд допомоги для лікарів в Україні в США, завдяки якому збираються гроші для виплати їм заробітної плати та збільшення пропускної спроможності платформи.

Кожен українець може завантажити додаток та користуватися ним безкоштовно:

Через повномасштабну війну в Україні низка лікарень припинили свою роботу – їх зруйнували окупанти чи вони розташовуються у небезпечних зонах. Щоб громадяни завжди мали доступ до медичної допомоги, лікарі наразі консультують їх дистанційно.