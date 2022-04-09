Украинцы могут получить бесплатные консультации врачей с помощью платформы Doctor Online — Assistant (Leomed).
Приложение работает 24/7. Кроме того, граждане могут получить направление на анализы, покупку препаратов с возможностью поиска, заказа и доставки.
— Платформа позволяет обслуживать до 10 пациентов одновременно благодаря нейронной сети, — отмечают разработчики.
Сейчас из-за полномасштабной войны с Россией большинство украинских врачей решили предоставлять консультации бесплатно.
Кроме того, к этому присоединились еще 200 врачей из Европы, готовых помогать нашим гражданам как онлайн, так и офлайн.
Также работает фонд помощи врачам в Украине в США, благодаря которому собираются деньги для выплаты им заработной платы и увеличения пропускной способности платформы.
Каждый украинец может скачать приложение и пользоваться им бесплатно:
Из-за полномасштабной войны в Украине ряд больниц прекратили свою работу — их разрушили оккупанты или они находятся в опасных зонах. Чтобы граждане всегда имели доступ к медицинской помощи, врачи консультируют их дистанционно.