Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Где украинцы могут получить бесплатную онлайн-консультацию врача — платформа

9 апреля 2022, 09:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
смартфон
Источник: Depositphotos

Украинцы могут получить бесплатные консультации врачей с помощью платформы Doctor Online — Assistant (Leomed).

Приложение работает 24/7. Кроме того, граждане могут получить направление на анализы, покупку препаратов с возможностью поиска, заказа и доставки.

— Платформа позволяет обслуживать до 10 пациентов одновременно благодаря нейронной сети, — отмечают разработчики.

Сейчас из-за полномасштабной войны с Россией большинство украинских врачей решили предоставлять консультации бесплатно.

Кроме того, к этому присоединились еще 200 врачей из Европы, готовых помогать нашим гражданам как онлайн, так и офлайн.

Также работает фонд помощи врачам в Украине в США, благодаря которому собираются деньги для выплаты им заработной платы и увеличения пропускной способности платформы.

Читайте также:
направление врачаВсе украинцы могут консультироваться у врачей онлайн бесплатно — Helsi

Каждый украинец может скачать приложение и пользоваться им бесплатно:

Из-за полномасштабной войны в Украине ряд больниц прекратили свою работу — их разрушили оккупанты или они находятся в опасных зонах. Чтобы граждане всегда имели доступ к медицинской помощи, врачи консультируют их дистанционно.

Теги
онлайн , поради лікаря , Сімейний лікар
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь