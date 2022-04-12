Помимо сугубо медицинского персонала Национальной детской специализированной больницы Охматдет, который в условиях войны самоотверженно выполняет свой профессиональный долг, в больнице есть немало и других специалистов, обеспечивающих стабильное и продуктивное функционирование лечебного учреждения. Таких, к примеру, как работники кухни.

О том, как они выполняют свою главную задачу – накормить всех обитателей клиники, на своей официальной странице в Facebook рассказали сотрудники Охматдета.

Так, сообщается, что во время войны повара Охматдета кормят всю больницу практически в режиме нон-стоп: их рабочий день начинается в 5 утра, а заканчивается в 23 ночи. Для сравнения, в мирное время трудовой день здесь длился с 6.00 до 19.00. При этом сотрудников стало меньше, а количество порций, которое должны готовить повара, увеличилось.

Заведует пищеблоком больницы шеф-повар Майя Ивановна, которая трудится здесь уже 35 лет. Во время войны ее коллектив обеспечивает пищей не только пациентов, но и их родителей, врачей и всех сотрудников, которые работают в больнице круглосуточно. Всего это более 700 человек.

Вместе с поварами работают и диетсестры, которые просчитывают энергетическую ценность каждого блюда, и работники продовольственного склада, которые круглосуточно принимают и запасают продукты. Вместе они образуют единую систему, обеспечивающую питание для всей больницы.

Ежедневно на кухне работают семь женщин. За день они жарят 150 литров омлета, варят 250 литров супа, лепят 700 пирожков. И это лишь часть из меню.

Сотрудники Охматдет выражают искреннюю благодарность ресторанам и волонтерам за дополнительные порции обедов. И, конечно же, замечательным поварам, которые неустанно готовят для всей больницы. ️

Источник: Охматдет