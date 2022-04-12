Крім суто медичного персоналу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, який в умовах війни самовіддано виконує свій професійний обов’язок, в лікарні є чимало й інших фахівців, що забезпечують стабільне і продуктивне функціонування лікувального закладу. Таких, наприклад, як працівники кухні.

Про те, як вони виконують своє головне завдання – нагодувати всіх мешканців клініки, на своїй офіційній сторінці в Facebook розповіли співробітники Охматдиту.

Так, повідомляється, що під час війни кухарі Охматдиту годують всю лікарню практично в режимі нон-стоп: їхній робочий день починається о 5-й ранку, а закінчується о 23-й ночі. Для порівняння, в мирний час трудовий день тут тривав з 6.00 до 19.00. При цьому співробітників стало менше, а кількість порцій, яке повинні готувати кухарі, збільшилася.

Завідує харчоблоком лікарні шеф-кухар Майя Іванівна, яка трудиться тут вже 35 років. Під час війни її колектив забезпечує їжею не тільки пацієнтів, але і їхніх батьків, лікарів та всіх співробітників, які працюють у лікарні цілодобово. Всього це понад 700 осіб.

Разом з кухарями працюють і дієтсестри, які прораховують енергетичну цінність кожної страви, і працівники продовольчого складу, які цілодобово приймають і запасають продукти. Разом вони утворюють єдину систему, що забезпечує харчування для всієї лікарні.

Щодня на кухні працюють сім жінок. За день вони смажать 150 літрів омлету, варять 250 літрів супу, ліплять 700 пиріжків. І це лише частина з меню.

Співробітники Охматдит висловлюють щиру подяку ресторанам і волонтерам за додаткові порції обідів. І, звичайно ж, чудовим кухарям, які невпинно готують для всієї лікарні.

Джерело: Охматдит