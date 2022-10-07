За более чем семь месяцев полномасштабной войны в Украине повреждено 920 объектов медицинской инфраструктуры Украины, 144 из них разрушены полностью. Восстановить удалось 85 медучреждений, еще 209 также скоро откроют свои двери для пациентов.

Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский.

— РФ, нарушая все возможные конвенции, целенаправленно попадает в больницы и амбулатории, чтобы нанести максимальные потери медицинской системе, — отметил Богдан Боруховский.

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По его словам, Украине уже удалось восстановить большинство медицинских учреждений на деоккупированных территориях, которые в результате вражеских обстрелов и бомбардировок получили небольшие повреждения – выбиты окна, уничтожена кровля, поврежден фасад и т.д.

— Совместно с областными военными администрациями определены объекты, которые должны быть восстановлены в первую очередь. В частности, делается акцент на завершении первоочередных работ в рамках подготовки к отопительному периоду, — подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что все медицинские учреждения будут отстраиваться в соответствии с лучшими международными стандартами.

Сообщается, что восстановление медучреждений до довоенного состояния уже оценивается в более, чем €1 млрд. Восстановление же с полной модернизацией заведений по лучшим мировым стандартам будет стоить гораздо больше.

Отмечается, что медицинская инфраструктура будет восстанавливаться с учетом нового этапа медицинской реформы – формирования сети больниц, разделенных на сверхкластерные, кластерные и общие медицинские учреждения.

Фото: Минздрав