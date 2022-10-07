За більш ніж сім місяців повномасштабної війни в Україні пошкоджено 920 об’єктів медичної інфраструктури України, 144 з них зруйновані повністю. Відновити вдалося 85 медустанов, ще 209 також скоро відкриють свої двері для пацієнтів.

Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

– РФ, порушуючи всі можливі конвенції, цілеспрямовано б’є по лікарнях та амбулаторіях, щоб завдати максимальних втрат медичній системі, – зазначив Богдан Боруховський.

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За його словами, Україні вже вдалося відновити більшість медичних установ на деокупованих територіях, які в результаті ворожих обстрілів і бомбардувань отримали невеликі пошкодження – вибиті вікна, знищена покрівля, пошкоджений фасад тощо.

– Спільно з обласними військовими адміністраціями визначені об’єкти, які мають бути відновлені в першу чергу. Зокрема, робиться акцент на завершенні першочергових робіт в рамках підготовки до опалювального періоду, – підкреслив заступник міністра.

Він також додав, що всі медичні установи будуть відбудовуватися відповідно до найкращих міжнародних стандартів.

Повідомляється, що відновлення медустанов до довоєнного стану вже оцінюється більш ніж в €1 млрд. Відновлення ж із повною модернізацією закладів за найкращими світовими стандартами буде коштувати набагато більше.

Відзначається, що медична інфраструктура буде відновлюватися з урахуванням нового етапу медичної реформи – формування мережі лікарень, розділених на надкластерні, кластерні та загальні медичні установи.

Фото: МОЗ