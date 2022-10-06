Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

З початку війни: понад 44,5 тис. українців отримали безкоштовне лікування при інсульті

6 Жовтня 2022, 16:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення 44 540 українців отримали безкоштовне лікування при гострому мозковому інсульті. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що медична допомога при такому складному стані, як інсульт, є одним із пріоритетів Програми медичних гарантій в Україні, коли вартість лікування оплачує НСЗУ.

Наразі 254 медустанови України надають допомогу при інсультах.

Зараз дивляться

Читайте також:
група кровіВстановлено взаємозв’язок групи крові та інсульту: хто ризикує більше

При підозрі на інсульт пацієнт має право безкоштовно отримати:

  • первинний огляд;
  • термінову комп’ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб визначити причину інсульту і призначити оптимальне лікування;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • видалення тромбу з судини або розчинення за допомогою ліків;
  • знеболювання всіх етапів діагностики та лікування;
  • ліки з Національного переліку лікарських засобів.

Вторинна профілактика інсульту, медична реабілітація та харчування в стаціонарі також оплачуються з державного бюджету в межах ПМГ.

– Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібно направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно, адже це невідкладний стан. Допомогу медики надають незалежно від наявності направлення або декларації з лікарем, – наголошується в повідомленні.

МОЗ звертає особливу увагу: у разі необґрунтованої відмови в наданні медичної допомоги або якщо комунальний або державний медзаклад, маючи можливість продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику в приватний сектор, можна звертатися в контакт-центр МОЗ — 0-800-60-20-19, або гарячу лінію НСЗУ — 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт лікування МОЗ України статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь