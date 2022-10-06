З початку повномасштабного вторгнення 44 540 українців отримали безкоштовне лікування при гострому мозковому інсульті. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що медична допомога при такому складному стані, як інсульт, є одним із пріоритетів Програми медичних гарантій в Україні, коли вартість лікування оплачує НСЗУ.

Наразі 254 медустанови України надають допомогу при інсультах.

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При підозрі на інсульт пацієнт має право безкоштовно отримати:

п ервинний огляд;

ервинний огляд; термінову комп’ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб визначити причину інсульту і призначити оптимальне лікування;

лабораторні та інструментальні дослідження;

видалення тромбу з судини або розчинення за допомогою ліків;

знеболювання всіх етапів діагностики та лікування;

ліки з Національного переліку лікарських засобів.

Вторинна профілактика інсульту, медична реабілітація та харчування в стаціонарі також оплачуються з державного бюджету в межах ПМГ.

– Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібно направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно, адже це невідкладний стан. Допомогу медики надають незалежно від наявності направлення або декларації з лікарем, – наголошується в повідомленні.

МОЗ звертає особливу увагу: у разі необґрунтованої відмови в наданні медичної допомоги або якщо комунальний або державний медзаклад, маючи можливість продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику в приватний сектор, можна звертатися в контакт-центр МОЗ — 0-800-60-20-19, або гарячу лінію НСЗУ — 16-77.