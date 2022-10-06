С начала полномасштабного вторжения 44 540 украинцев получили бесплатное лечение при остром мозговом инсульте. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что медицинская помощь при таком сложном состоянии, как инсульт, является одним из приоритетов Программы медицинских гарантий в Украине, когда стоимость лечения оплачивает НСЗУ.

В настоящее время 254 медучреждения Украины оказывают помощь при инсультах.

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При подозрении на инсульт пациент имеет право бесплатно получить:

первичный осмотр;

срочную компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы определить причину инсульта и назначить оптимальное лечение;

лабораторные и инструментальные исследования;

удаление тромба из сосуда инструментально или растворение с помощью лекарства;

обезболивание всех этапов диагностики и лечения;

лекарства из Национального перечня лекарственных средств.

Вторичная профилактика инсульта, медицинская реабилитация и питание в стационаре также оплачиваются из государственного бюджета в пределах ПМГ.

— Пациенту с подозрением на инсульт не требуется направление врача, чтобы получить медицинскую помощь безвозмездно, ведь это неотложное состояние. Помощь медики оказывают независимо от наличия направления или декларации с врачом, — отмечается в сообщении.

Минздрав обращает особое внимание: в случае необоснованного отказа в предоставлении медпомощи или если коммунальное или государственное медучреждение, имея возможность продиагностировать пациента, направляет его на платную диагностику в частный сектор, можно обращаться в контакт-центр Минздрава — 0–800–60–20–19, или горячую линию НСЗУ — 16-77.