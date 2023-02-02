Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра провели коррекцию деформации грудной клетки у подростка, впервые применив миниинвазивный метод “магической струны”.

Во время операции медики зафиксировали деформированный участок специальными хирургическими нитями.

Новая методика как нельзя лучше подходила для реконструктивной операции у 16-летнего Остапа из Львовщины. У парня — сложный тип деформации грудной клетки с воронкообразными и килевидными участками, написали сотрудники Центра в Facebook.

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Как рассказал детский хирург Центра Andriy Kuzyk, в ходе вмешательства под грудную клетку была имплантирована корректирующая пластина: подкожно провели тоннель до реберных дуг и из специальных нитей создали компрессионное дугу — “магическую струну”, чтобы прижимать ребра и держать их в правильном положении.

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— Это современная модификация корейского хирурга H. J. Park миниинвазивной методики для лечения собственно такого типа деформации грудной клетки, — объяснил хирург.

По словам сотрудников Центра, операцию проводили под двусторонним торакоскопическим контролем. Реконструктивное вмешательство длилось около двух часов и прошло без осложнений.

Остап будет ходить с пластиной и нитками 3-4 года, а затем их удалят. И хирурги, и сам пациент довольны результатом.

— Честно говоря, немного комплексовал из-за своего изъяна. Но друзья и родители очень меня поддерживали, и благодаря им я решился на операцию, — признался Остап.

Сначала родители подростка решили обратиться за помощью к зарубежным специалистам. В прошлом году, в начале марта, мама с сыном уехали за границу. В Португалии они находились семь месяцев, но, несмотря на предыдущую запись, так и не попали даже на консультацию к специалисту.

После долгого ожидания решили вернуться в Украину. И не жалеют. Ведь всего за две недели команда хирургов Центра проконсультировала семью, подготовила юношу к операции, провела сложное оперативное вмешательство и с замечательным результатом выписала домой.

Источник: ЗУСДМЦ