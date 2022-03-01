Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к российским врачам и ученым медицинской сферы, проживающим в России.

В своем обращении он описал ситуацию, которая сейчас происходит в Украине.

— Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то “военная операция”, не имеющая никакого отношения к вам или вашей работе? Это не так! В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, российские военные обстреливают мирные кварталы украинских городов, попадают в автомобили экстренной медицинской помощи, разрушают больницы бомбами, не позволяют довести лекарства и продукты питания в больницы.

— Убили уже 16 детей, еще 45 с разными степенями ранений спасли наши медики, — добавил он.

Он призвал их не закрывать глаза на российскую агрессию в Украине, а всеми силами сопротивляться, в частности выйти на площади с протестами.

– Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир! – уточнил Виктор Ляшко.

С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала по разным направлениям. Сейчас продолжаются бои, украинская армия отважно сопротивляется оккупанту.