Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до російських лікарів та науковців медичної сфери, які проживають у Росії.

У своєму зверненні він описав ситуацію, яка нині відбувається в Україні.

– Ви ще напевно думаєте, що в Україні проводиться якась “військова операція”, яка не має жодного стосунку до вас чи вашої роботи? То це не так! В Україні триває війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, російські військові обстрілюють мирні квартали українських міст, влучають в автомобілі екстреної медичної допомоги, руйнують лікарні бомбами, не дають змоги довести ліки та продукти харчування до лікарень.

– Вбили вже 16 дітей, ще 45 з різними ступенями поранень врятували наші медики, – додав він.

Він закликав їх не заплющувати очі на російську агресію в Україні, а всіма силами чинити їй опір, зокрема вийти на площі з протестами.

– Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам, українцям, врятувати світ! – уточнив Віктор Ляшко.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала з різних напрямків. Наразі тривають бої, українська армія відважно чинить опір окупанту.