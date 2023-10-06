Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Справка должна ходить за военным, а не наоборот: Шмыгаль о реформе ВВК

6 октября 2023, 14:46
Марина Мелехова редактор
Лікар, обстеження, медики, лікарня, дослідження, мсек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работа над цифровизацией обмена справками при оформлении документов военно-врачебных комиссий (ВВК) продолжается практически шесть месяцев.

— Мы внедряем цифровизацию. Уверен, что в ближайшее время в воинских частях будет обеспечена соответствующая техника, и все необходимые справки будут передаваться оперативно, — отметил Шмыгаль

Он также отметил, что это справка должна ходить за военным, а не наоборот. Поэтому критически важно, чтобы документы военный получал в течение часов и дней, не тратил на это время, силы и нервы.

Для ускорения нерешенных вопросов правительство сотрудничает с Генштабом и Минобороны.

Сейчас смотрят
Читайте также:
влкСправка о непригодности к военной службе: как получить заключение ВВК

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Война в Украине військовослужбовці медична допомога Медична реформа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь