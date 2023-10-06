Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работа над цифровизацией обмена справками при оформлении документов военно-врачебных комиссий (ВВК) продолжается практически шесть месяцев.

— Мы внедряем цифровизацию. Уверен, что в ближайшее время в воинских частях будет обеспечена соответствующая техника, и все необходимые справки будут передаваться оперативно, — отметил Шмыгаль

Он также отметил, что это справка должна ходить за военным, а не наоборот. Поэтому критически важно, чтобы документы военный получал в течение часов и дней, не тратил на это время, силы и нервы.

Для ускорения нерешенных вопросов правительство сотрудничает с Генштабом и Минобороны.