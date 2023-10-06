Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що робота над цифровізацією обміну довідками під час оформлення документів військово-лікарських комісій (ВЛК) триває практично шість місяців.

– Ми впроваджуємо цифровізацію. Упевнений, що найближчим часом у військових частинах буде забезпечено відповідну техніку, і всі необхідні довідки передаватимуть оперативно, – зазначив Шмигаль.

Він також зауважив, що це довідка має ходити за військовим, а не навпаки. Тож критично важливо, щоб документи військовий отримував протягом годин і днів, не витрачав на це час, сил і нервів.

Для прискорення невирішених питань уряд співпрацює з Генштабом ЗСУ і Міноборони.