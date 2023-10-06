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Довідка має ходити за військовим, а не навпаки: Шмигаль про реформу ВЛК

6 Жовтня 2023, 14:46
Марина Мелехова редактор
Лікар, обстеження, медики, лікарня, дослідження, мсек

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що робота над цифровізацією обміну довідками під час оформлення документів військово-лікарських комісій (ВЛК)  триває практично шість місяців.

– Ми впроваджуємо цифровізацію. Упевнений, що найближчим часом у військових частинах буде забезпечено відповідну техніку, і всі необхідні довідки передаватимуть оперативно, – зазначив Шмигаль.

Він також зауважив, що це довідка має ходити за військовим, а не навпаки. Тож критично важливо, щоб документи військовий отримував протягом годин і днів, не витрачав на це час, сил і нервів.

Для прискорення невирішених питань уряд співпрацює з Генштабом ЗСУ  і Міноборони.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні військовослужбовці медична допомога Медична реформа
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