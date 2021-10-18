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Дозакупка вакцины Moderna — будет ли она и что делать тем, кто сделал первый укол

18 октября 2021, 13:43 Людмила Грубнік
Дозакупка вакцины Moderna — будет ли она и что делать тем, кто сделал первый укол
Источник: УНИАН

Министерство здравоохранения Украины не ведет переговоры о дополнительной закупке вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

Такую информацию озвучил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— По дозакупке вакцины Moderna пока переговоры не проводятся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, сейчас ведется работа по выяснению того, сколько доз именно этого вещества могут предоставить Украине.

Также он рассказал, что делать людям, которые уже получили первый укол Moderna.

— Те люди, которых первой дозой иммунизировали вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или веществом Pfizer, — добавил главный санврач.

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Он вспомнил о решении Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), согласно которому вторая доза Moderna и Pfizer в таком случае будут равнозначными.

Ранее для вакцинации от коронавируса в страну доставили 2,2, млн доз вакцины Moderna.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Ігор Кузін , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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