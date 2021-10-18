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Дозакупівля вакцини Moderna – чи буде вона та що робити тим, хто зробив перший укол

18 Жовтня 2021, 13:43 Людмила Грубнік
Дозакупівля вакцини Moderna – чи буде вона та що робити тим, хто зробив перший укол
Джерело: УНІАН

Міністерство охорони здоров’я України не проводить переговорів щодо додаткової закупівлі вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.

Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Щодо дозакупівлі вакцини Moderna наразі переговори не проводяться, але є окрема опція отримання цієї вакцини у межах механізму COVAX, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, нині ведеться робота щодо з’ясування того, скільки доз саме цієї речовини можуть надати Україні.

Також він розповів, що робити людям, які вже отримали перший укол Moderna.

– Ті люди, які першою дозою були імунізовані вакциною Moderna, зможуть завершити свій курс вакцинації такою самою вакциною або речовиною Pfizer, – додав головний санлікар.

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Він нагадав про рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), згідно з яким друга доза Moderna та Pfizer у такому разі будуть рівнозначними.

Раніше для вакцинації від коронавірусу до країни доправили 2,2, млн доз вакцини Moderna.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Ігор Кузін , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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