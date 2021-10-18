У Липецькій територіальній громаді Харківської області 94% населення отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, 53% – зробили два щеплення.

До складу ОТГ входять 17 сіл та селищ. У більшості шкіл і дитсадків вакциновані всі до одного працівники.

Пункт щеплення працює тут майже без вихідних, зранку до вечора.

За словами очільника громади Олексія Слабченка, шість шкіл та три дитсадки мають 100% вакцинованих співробітників. Нікого не змушували робити уколи, просто пояснили: хочете працювати – вакцинуйтеся.

Медики місцевої лікарні підрахували: навіть зараз, коли Харківщина тримає першість за кількістю заражень, у громаді у декілька разів менше хворих на коронавірус.

За їхніми словами, пацієнти продовжують звертатися до лікарань з підозрою на коронавірус. Однак зазвичай це ті пацієнти, які не отримали жодної дози вакцини.

Водночас Харківська область продовжує перебувати серед лідерів за темпами поширення коронавірусу. Через це у регіоні зросло навантаження на медичну систему.